Informations pratiques

Alençon

Visite Alençon pendant la Seconde Guerre mondiale

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Parcourez les ruelles chargées d’histoire de la ville et suivez les pas de la Résistance et de la 2e Division Blindée du Général Leclerc face à l’occupation des troupes allemandes. L’occasion pour vous de découvrir des anecdotes sur la vie à Alençon de 1939 à 1945.

Commentée par Christophe Bayard, professeur d’histoire au Lycée Alain d’Alençon.

Durée 1h45

Gratuit

Sur réservation auprès d’Alençon Tourisme au 02 33 80 66 33 ou par mail à contact@visitalencon.com .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

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English : Visite Alençon pendant la Seconde Guerre mondiale

L’événement Visite Alençon pendant la Seconde Guerre mondiale Alençon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT CUA ALENCON