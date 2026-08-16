Soirée jeux à la Ludothèque Alençon
vendredi 21 août 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Soirée jeux à la Ludothèque
28 Rue de Vicques Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Soirée jeux à la Ludothèque
Pour cette soirée, nous vous avons préparé une sélection autour de la mythologie et même des mythologies !
Rendez-vous à la Ludo (Espace Marie Terrier, 28 rue de Vicques, 61000 Alençon),
vendredi 21 août de 18 h à 22 h (venez et partez quand vous voulez).
Soirée gratuite.
Ouverte aux adhérent·e·s du centre social de Courteille,
Une sélection de jeux autour de la Mythologie (tout niveau et tout âge),
Toute la Ludo reste accessible,
Buffet participatif en milieu de soirée (apportez un plat, un dessert ou une boisson) vous pouvez bien sûr vous inspirer du thème !
Pour réserver votre place, appelez le 02 33 28 48 20 ou écrivez à ludotheque.cscourteille@gmail.com !
Ludothèque du Centre Social de Courteille
Espace Marie TERRIER
28 rue de Vicques
61000 Alençon
02 33 28 48 20
Facebook / Instagram .
28 Rue de Vicques Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 28 48 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux à la Ludothèque
L’événement Soirée jeux à la Ludothèque Alençon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT CUA ALENCON
À voir aussi à Alençon (Orne)
- Concert d’orgue Alençon 16 août 2026
- Visite guidée Alençon, la cité des Ducs Alençon 19 août 2026
- Visite Dans la peau des bâtisseurs Alençon 19 août 2026
- Visite guidée Alençon, la belle discrète Alençon 20 août 2026
- Visite guidée De fil en aiguille Alençon 20 août 2026