Informations pratiques

Alençon

Soirée jeux à la Ludothèque

28 Rue de Vicques Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Soirée jeux à la Ludothèque

Pour cette soirée, nous vous avons préparé une sélection autour de la mythologie et même des mythologies !

Rendez-vous à la Ludo (Espace Marie Terrier, 28 rue de Vicques, 61000 Alençon),

vendredi 21 août de 18 h à 22 h (venez et partez quand vous voulez).

Soirée gratuite.

Ouverte aux adhérent·e·s du centre social de Courteille,

Une sélection de jeux autour de la Mythologie (tout niveau et tout âge),

Toute la Ludo reste accessible,

Buffet participatif en milieu de soirée (apportez un plat, un dessert ou une boisson) vous pouvez bien sûr vous inspirer du thème !

Pour réserver votre place, appelez le 02 33 28 48 20 ou écrivez à ludotheque.cscourteille@gmail.com !

Ludothèque du Centre Social de Courteille

Espace Marie TERRIER

28 rue de Vicques

61000 Alençon

02 33 28 48 20

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28 Rue de Vicques Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 28 48 20

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English : Soirée jeux à la Ludothèque

L’événement Soirée jeux à la Ludothèque Alençon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT CUA ALENCON