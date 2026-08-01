Informations pratiques

Alençon

Concert d’orgue

53 Grande Rue Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-08-16

C’est avec grand plaisir que nous vous convions au 7ème concert du Festival d’Orgue été 2026, conjointement organisé par l’association Jean de Bernières (Sées) et l’association des Amis des Orgues d’Alençon, concert qui aura lieu le dimanche 16 août 2026 à 17H en la Basilique Notre-Dame d’Alençon et qui sera interprété par Virgile Monin, professeur d’orgue au conservatoire de Tarbes et organiste en résidence à Vouvant (Vendée).

Virgile Monin nous interprétera les belles œuvres suivantes la très connue suite n°1 Peer Gint d’Edvard Grieg (transcription pour orgue de Virgile Monin), la Tango suite du compositeur argentin Astor Piazzolla (transcription pour orgue de Virgile Monin) et les tableaux d’une exposition de Modest Moussorgski (transcription pour orgue de Jean Guillou). .

53 Grande Rue Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Alençon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT CUA ALENCON