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Harry Potter et la chambre des secrets, Planetciné, Alençon

jeudi 27 août 2026 · Planetciné · Alençon

Harry Potter et la chambre des secrets, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Planetciné
Adresse
Rue de Bretagne, Alençon
Ville
61000 Alençon
Département
Orne

Harry Potter et la chambre des secrets Jeudi 27 août, 20h15 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:15:00+02:00 – 2026-08-27T22:56:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:15:00+02:00 – 2026-08-27T22:56:00+02:00

5€ la séance

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=Z3JJQ »}]
Saga harry potter – Après de très mauvaises vacances passées chez ses odieux oncle et tante et son affreux cousin, Harry rejoint, non sans mal, l’École des Sorciers où, avec ses amis Ron et Hermion…

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