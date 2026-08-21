Harry Potter et la chambre des secrets, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Harry Potter et la chambre des secrets Jeudi 27 août, 20h15 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:15:00+02:00 – 2026-08-27T22:56:00+02:00

Fin : 2026-08-27T20:15:00+02:00 – 2026-08-27T22:56:00+02:00

5€ la séance

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=Z3JJQ »}]

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