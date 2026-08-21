AGENDA · Alençon
Harry Potter et la chambre des secrets, Planetciné, Alençon
jeudi 27 août 2026 · Planetciné · Alençon
Informations pratiques
Harry Potter et la chambre des secrets Jeudi 27 août, 20h15 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:15:00+02:00 – 2026-08-27T22:56:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:15:00+02:00 – 2026-08-27T22:56:00+02:00
5€ la séance
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=Z3JJQ »}]
Saga harry potter – Après de très mauvaises vacances passées chez ses odieux oncle et tante et son affreux cousin, Harry rejoint, non sans mal, l’École des Sorciers où, avec ses amis Ron et Hermion…
À voir aussi à Alençon (Orne)
- Visite Alençon pendant la Seconde Guerre mondiale Alençon 27 août 2026
- Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon Alençon 27 août 2026
- Harry Potter à l’école des sorciers, Planetciné, Alençon 27 août 2026
- Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Planetciné, Alençon 28 août 2026
- Harry Potter et la coupe de feu, Planetciné, Alençon 28 août 2026