Atelier sophrologie Salle RPA Ourville-en-Caux

Ourville-en-Caux

Atelier sophrologie

Salle RPA Impasse du Levant Ourville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le vendredi 16 mai à 15h, un atelier de sophrologie est proposé à la salle RPA (Résidence des Personnes Âgées), Le Chesnay, à Ourville-en-Caux.

Cet atelier est organisé par Claudine Grancher, présidente de l’Association Française des Fibromyalgiques et des Douleurs Chroniques, en collaboration avec Catherine Saint-Genès Godard, sophrologue.

Ce moment de détente et de bien-être est ouvert sur réservation uniquement. Les fonds récoltés seront reversés à l’association.

Les participants qui le souhaitent peuvent apporter un matelas de sol ainsi qu’un plaid pour davantage de confort durant la séance. .

Salle RPA Impasse du Levant Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 23 32 23

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English : Atelier sophrologie

L’événement Atelier sophrologie Ourville-en-Caux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre