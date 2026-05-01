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Atelier sophrologie Salle RPA Ourville-en-Caux

Atelier sophrologie Salle RPA Ourville-en-Caux samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle RPA

Adresse : Impasse du Levant

Ville : 76450 Ourville-en-Caux

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Ourville-en-Caux

Atelier sophrologie

Salle RPA Impasse du Levant Ourville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Le vendredi 16 mai à 15h, un atelier de sophrologie est proposé à la salle RPA (Résidence des Personnes Âgées), Le Chesnay, à Ourville-en-Caux.
Cet atelier est organisé par Claudine Grancher, présidente de l’Association Française des Fibromyalgiques et des Douleurs Chroniques, en collaboration avec Catherine Saint-Genès Godard, sophrologue.
Ce moment de détente et de bien-être est ouvert sur réservation uniquement. Les fonds récoltés seront reversés à l’association.
Les participants qui le souhaitent peuvent apporter un matelas de sol ainsi qu’un plaid pour davantage de confort durant la séance.   .

Salle RPA Impasse du Levant Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 23 32 23 

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English : Atelier sophrologie

L’événement Atelier sophrologie Ourville-en-Caux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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