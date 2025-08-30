Atelier Spacecity Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Atelier Spacecity Samedi 14 février 2026, 10h00, 11h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Avis à tous les explorateurs, mécanos de l’espace et artistes intergalactiques ! Le vaisseau-mère de la planète Recyclon vous convoque pour une mission d’une importance cosmique. Prêts à relever le défi ?

Fabriquer votre propre ville-vaisseau spatial à partir d’objets recyclés : voilà votre défi ! Bouteilles spatiales, réacteurs en bouchons, ailes en carton stellaire… Vous êtes tous les bienvenus à bord ! Aucune expérience requise, juste de l’imagination et l’envie de sauver la planète avec vos créations.

Ateliers: 10h & 11h (durée 1h)

Âge 8+ | 1h

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Avec LGM-1 – dans le cadre du Festival Hyperstellaire culture Tinqueux