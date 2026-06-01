Atelier spectacle initiation à la MAGIE Bibliothèque Paul Duchesne Ludon-Médoc

Ludon-Médoc

Atelier spectacle initiation à la MAGIE

Bibliothèque Paul Duchesne 1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:30:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Pendant 1h30, les apprentis magiciens de 6 à 10 ans plongeront dans un univers magique aux côtés de

Mike le Magicien ! .

Bibliothèque Paul Duchesne 1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 00 65 15 bibliotheque@ludonmedoc.fr

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English : Atelier spectacle initiation à la MAGIE

L’événement Atelier spectacle initiation à la MAGIE Ludon-Médoc a été mis à jour le 2026-06-04 par Margaux Médoc Tourisme