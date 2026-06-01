Atelier spectacle initiation à la MAGIE Bibliothèque Paul Duchesne Ludon-Médoc
Atelier spectacle initiation à la MAGIE Bibliothèque Paul Duchesne Ludon-Médoc mercredi 24 juin 2026.
Ludon-Médoc
Atelier spectacle initiation à la MAGIE
Bibliothèque Paul Duchesne 1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:30:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Pendant 1h30, les apprentis magiciens de 6 à 10 ans plongeront dans un univers magique aux côtés de
Mike le Magicien ! .
Bibliothèque Paul Duchesne 1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 00 65 15 bibliotheque@ludonmedoc.fr
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English : Atelier spectacle initiation à la MAGIE
L’événement Atelier spectacle initiation à la MAGIE Ludon-Médoc a été mis à jour le 2026-06-04 par Margaux Médoc Tourisme
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