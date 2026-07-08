UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guéthary

Atelier Street Art Parc Narbaitz Guéthary

lundi 20 juillet 2026 · Parc Narbaitz · Guéthary

Atelier Street Art Parc Narbaitz Guéthary

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Parc Narbaitz
Adresse
Avenue du Général de Gaulle
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéthary

Atelier Street Art

Parc Narbaitz Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Atelier Street Art à partir de 7 ans   .

Parc Narbaitz Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   amguethary@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Street Art

L’événement Atelier Street Art Guéthary a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Guéthary (Pyrénées-Atlantiques)