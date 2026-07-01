Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Atelier summer cirque

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

SUMMER CIRQUE

Atelier pour ADOS-ADULTES

Une séance = 1 temps de découverte et d’initiation sur une discipline + 1 temps de pratique libre toutes disciplines

De 18h à 20h

16€ la séance* Tarif dégressif pour plusieurs séances

(Tarif +1€ de cotisation par séance pour les non-licenciées sur l’année en cours)

Jeudi 16 juillet Acrodanse

CHAPITEAU DE l’AFCA QUARTIER DE LA PLAINE AIRE SUR L’ADOUR

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 05 58 71 66 94 direction@afca-cirqueadapte.net www.afca-cirqueadapte.net .

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94

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English : Atelier summer cirque

L’événement Atelier summer cirque Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-30 par Tourisme Aire Eugénie