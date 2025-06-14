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Vide-greniers d’UC2A Aire-sur-l’Adour

Vide-greniers d’UC2A Aire-sur-l’Adour

Vide-greniers d’UC2A Aire-sur-l’Adour samedi 11 juillet 2026.

Ville : 40800 Aire-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Aire-sur-l’Adour

Vide-greniers d’UC2A

Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Soldes de rue, brocante, 100% bonnes affaires dans tout le centre-ville!
Inscriptions gratuite au 07 71 00 33 74   .

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 00 33 74 

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English : Vide-greniers d’UC2A

L’événement Vide-greniers d’UC2A Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Aire Eugénie

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