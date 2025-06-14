Vide-greniers d’UC2A Aire-sur-l’Adour
Vide-greniers d’UC2A Aire-sur-l’Adour samedi 11 juillet 2026.
Aire-sur-l’Adour
Vide-greniers d’UC2A
Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Soldes de rue, brocante, 100% bonnes affaires dans tout le centre-ville!
Inscriptions gratuite au 07 71 00 33 74 .
Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 00 33 74
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English : Vide-greniers d’UC2A
L’événement Vide-greniers d’UC2A Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Aire Eugénie
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