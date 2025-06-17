Repas du 13 juillet des pompiers Aire-sur-l’Adour
Repas du 13 juillet des pompiers Aire-sur-l’Adour lundi 13 juillet 2026.
Aire-sur-l’Adour
Repas du 13 juillet des pompiers
Parking des pompiers Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas du 13 juillet des pompiers d’Aire, à partir de 19h au Parking des pompiers
Repas adulte (16€): poulet basquaise + fromage + dessert + café
Enfant (-12ans) 9€: steak haché frites + dessert .
Parking des pompiers Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
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English : Repas du 13 juillet des pompiers
L’événement Repas du 13 juillet des pompiers Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-12 par Tourisme Aire Eugénie
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