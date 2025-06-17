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Repas du 13 juillet des pompiers Aire-sur-l’Adour

Repas du 13 juillet des pompiers Aire-sur-l’Adour

Repas du 13 juillet des pompiers Aire-sur-l’Adour lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Parking des pompiers

Ville : 40800 Aire-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 16 16 Tarif de base plein tarif

Aire-sur-l’Adour

Repas du 13 juillet des pompiers

Parking des pompiers Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Repas du 13 juillet des pompiers d’Aire, à partir de 19h au Parking des pompiers
Repas adulte (16€): poulet basquaise + fromage + dessert + café
Enfant (-12ans) 9€: steak haché frites + dessert   .

Parking des pompiers Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70 

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English : Repas du 13 juillet des pompiers

L’événement Repas du 13 juillet des pompiers Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-12 par Tourisme Aire Eugénie

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