Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Atelier summer cirque

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22

SUMMER CIRQUE

Atelier pour ADOS-ADULTES

Une séance = 1 temps de découverte et d’initiation sur une discipline + 1 temps de pratique libre toutes disciplines

De 18h à 20h

16€ la séance* Tarif dégressif pour plusieurs séances

(Tarif +1€ de cotisation par séance pour les non-licenciées sur l’année en cours)

Mercredi 22 juillet Aérien (trapèze, tissu et cerceau)

CHAPITEAU DE l’AFCA QUARTIER DE LA PLAINE AIRE SUR L’ADOUR

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 05 58 71 66 94 direction@afca-cirqueadapte.net www.afca-cirqueadapte.net .

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94

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English : Atelier summer cirque

L’événement Atelier summer cirque Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-30 par Tourisme Aire Eugénie