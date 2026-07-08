Atelier summer cirque Aire-sur-l’Adour
mercredi 22 juillet 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Atelier summer cirque
Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 20:00:00
Date(s) :
2026-07-22
SUMMER CIRQUE
Atelier pour ADOS-ADULTES
Une séance = 1 temps de découverte et d’initiation sur une discipline + 1 temps de pratique libre toutes disciplines
De 18h à 20h
16€ la séance* Tarif dégressif pour plusieurs séances
(Tarif +1€ de cotisation par séance pour les non-licenciées sur l’année en cours)
Mercredi 22 juillet Aérien (trapèze, tissu et cerceau)
CHAPITEAU DE l’AFCA QUARTIER DE LA PLAINE AIRE SUR L’ADOUR
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 05 58 71 66 94 direction@afca-cirqueadapte.net www.afca-cirqueadapte.net .
Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94
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English : Atelier summer cirque
L’événement Atelier summer cirque Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-30 par Tourisme Aire Eugénie
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