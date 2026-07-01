Atelier summer cirque Aire-sur-l’Adour
jeudi 23 juillet 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Atelier summer cirque
Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
SUMMER CIRQUE
Atelier pour ADOS-ADULTES
Une séance = 1 temps de découverte et d’initiation sur une discipline + 1 temps de pratique libre toutes disciplines
De 18h à 20h
16€ la séance* Tarif dégressif pour plusieurs séances
(Tarif +1€ de cotisation par séance pour les non-licenciées sur l’année en cours)
Jeudi 23 juillet Equilibre sur objets
CHAPITEAU DE l’AFCA QUARTIER DE LA PLAINE AIRE SUR L’ADOUR
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 05 58 71 66 94 direction@afca-cirqueadapte.net www.afca-cirqueadapte.net .
Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94
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English : Atelier summer cirque
L’événement Atelier summer cirque Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-30 par Tourisme Aire Eugénie
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