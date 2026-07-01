Atelier – Super héros, super héroïnes

Informations pratiques

Justine et Lola sont artistes papier, réunies au sein du Collectif Les Jolies Rencontres. Elles réalisent des installations en papier, un matériau léger et délicat, qui leur offre une grande liberté de création. Ensemble, elles collaborent sur différents projets de scénographies en papier pour des expositions, des vitrines, des évènements, des shootings photo… Elles animent régulièrement des ateliers créatifs autour du papier.

Dans le cadre de l’opération Partir en Livre.

À partir d’une silhouette en papier et d’une multitude d’éléments prédécoupés, cheveux, vêtements, chaussures, accessoires… et à l’aide d’un tube de colle, invente ton Super héros !

Le samedi 04 juillet 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T19:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T16:30:00+02:00_2026-07-04T17:30:00+02:00



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