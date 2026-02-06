Atelier Superhero like you Médiathèque Armel de Wismes Pornic
Atelier Superhero like you Médiathèque Armel de Wismes Pornic mercredi 5 août 2026.
Pornic
Atelier Superhero like you
Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Atelier Superhero like you proposé par la Médiathèque Armel de Wismes
Au programme
Plongez dans l’univers des super-héros… en anglais ! La médiathèque propose aux enfants un atelier ludique et interactif pour apprendre la langue de Shakespeare tout en s’amusant. Au travers de jeux dynamiques, d’une histoire participative captivante et d’activités créatives, les jeunes participants partiront à la découverte de leurs propres super-pouvoirs. Une immersion fun et enrichissante garantie ! .
Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 65 90 contact@mediatheque-pornic.fr
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English :
Superhero like you workshop offered by the Armel de Wismes Media Library
L’événement Atelier Superhero like you Pornic a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic
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