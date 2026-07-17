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Atelier sur le budget par l’association Agir pour l’intégration bancaire, Maison des Habitants et du Citoyen, Nantes

jeudi 13 août 2026 · Maison des Habitants et du Citoyen · Nantes

Atelier sur le budget par l’association Agir pour l’intégration bancaire, Maison des Habitants et du Citoyen, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Maison des Habitants et du Citoyen
Adresse
1 Sq. des Lauriers - Michelle Palas, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Atelier sur le budget par l’association Agir pour l’intégration bancaire Jeudi 13 août, 09h30 Maison des Habitants et du Citoyen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T09:30:00+02:00 – 2026-08-13T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-13T09:30:00+02:00 – 2026-08-13T11:30:00+02:00

Jeu de plateau pour représenter les revenus et les dépenses d’un mois d’une famille. C’est en équipe, dans un esprit de convivialité, que l’on cherche les meilleures réponses. Les thèmes des questions portent sur : la banque, les assurances et crédits, l’épargne, les loisirs,le logement, la consommation etc.

Maison des Habitants et du Citoyen 1 Sq. des Lauriers – Michelle Palas, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 69 81 65 18 »}, {« type »: « email », « value »: « apib44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://apib44.fr »}]
Jeu de société pour avoir des réponses aux questions d’argent.

APIB

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