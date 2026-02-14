Atelier sur l’odorat : table des matières de la parfumerie, Forum – Lumen, Gif-sur-Yvette

Atelier sur l’odorat : table des matières de la parfumerie Samedi 21 février, 15h00 Forum – Lumen Essonne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T16:30:00+01:00

Assistant ingénieur à l’Université Paris-Saclay, Rémi Franco vous emmène explorer le monde des parfums et de leur composition chimique, en vous faisant sentir etdécouvrir différents échantillons.

Laissez vos oreilles écouter ses explications, adaptées à tous les âges, tout en laissant votre odorat explorer les différences fragrances qui seront proposées.

Passionné de vulgarisation scientifique, Rémi Franco est présent sur les réseaux pour faire découvrir en vidéo de nombreux aspects de la chimie.

L’atelier sera répété plusieurs fois dans l’après-midi, les explications s’adapteront à l’âge des participants.

Damandes de précision : david.delton[AT]ens-paris-saclay.fr

Forum – Lumen 8 avenue des sciences 91190 gif-sur-yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« link »: « https://linktr.ee/brusicor02 »}]

Apprenez-en plus sur les parfums en suivant l’atelier chimique de Rémi Franco. atelier scientifique science des parfums

Rémi Franco