Atelier Tableau Végétal Nanteuil-le-Haudouin
Atelier Tableau Végétal Nanteuil-le-Haudouin mardi 24 février 2026.
Atelier Tableau Végétal
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 19:30:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Venez réaliser un tableau en végétaux stabilisés et partager un moment convivial et gourmand
Mardi 24 février
19h30
Chez Milie Rose 10 place de la République, 60440 Nanteuil-le-Haudouin
45€ (apéro compris)
En partenariat avec Une Histoire de Brindilles
Inscriptions obligatoire
0344870120 (aux horaires d’ouverture de la boutique. Pas d’inscription sur les réseaux sociaux) ou auprès de Milie Rose
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France
English :
Come and create a painting with stabilized plants and share a convivial, gourmet moment?
? Tuesday, February 24
? 19h30
? Chez Milie Rose 10 place de la République, 60440 Nanteuil-le-Haudouin
? 45 (including aperitif)
In partnership with Une Histoire de Brindilles
? Registration required
0344870120 (during store opening hours. No registration on social networks) or with Milie Rose
L’événement Atelier Tableau Végétal Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois