Atelier Tableau Végétal

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 19:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Venez réaliser un tableau en végétaux stabilisés et partager un moment convivial et gourmand

Mardi 24 février

19h30

Chez Milie Rose 10 place de la République, 60440 Nanteuil-le-Haudouin

45€ (apéro compris)

En partenariat avec Une Histoire de Brindilles

Inscriptions obligatoire

0344870120 (aux horaires d’ouverture de la boutique. Pas d’inscription sur les réseaux sociaux) ou auprès de Milie Rose

Venez réaliser un tableau en végétaux stabilisés et partager un moment convivial et gourmand

Mardi 24 février

19h30

Chez Milie Rose 10 place de la République, 60440 Nanteuil-le-Haudouin

45€ (apéro compris)

En partenariat avec Une Histoire de Brindilles

Inscriptions obligatoire

0344870120 (aux horaires d’ouverture de la boutique. Pas d’inscription sur les réseaux sociaux) ou auprès de Milie Rose .

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and create a painting with stabilized plants and share a convivial, gourmet moment?

? Tuesday, February 24

? 19h30

? Chez Milie Rose 10 place de la République, 60440 Nanteuil-le-Haudouin

? 45 (including aperitif)

In partnership with Une Histoire de Brindilles

? Registration required

0344870120 (during store opening hours. No registration on social networks) or with Milie Rose

L’événement Atelier Tableau Végétal Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois