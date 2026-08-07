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AGENDA · Civaux

Atelier Taille de Sarcophage Civaux

samedi 19 septembre 2026 · Civaux

Atelier Taille de Sarcophage Civaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
30 Place de Gomelange
Ville
86320 Civaux
Département
Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Civaux

Atelier Taille de Sarcophage

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Initiez-vous à la sculpture avec la réalisation d’un décor typique de l’époque mérovingienne à triple traverses et d’autres motifs sur des couvercles miniatures. Avec Daniel Morleghem, archéologue
Age minimal 12 ans
Ateliers à 14h, 15h, 16h, 17h places limitées inscription obligatoire au 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr   .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61  musee.civaux@orange.fr

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English : Atelier Taille de Sarcophage

L’événement Atelier Taille de Sarcophage Civaux a été mis à jour le 2026-08-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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