Atelier Taille de Sarcophage Civaux
samedi 19 septembre 2026 · Civaux
Informations pratiques
Civaux
Atelier Taille de Sarcophage
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Initiez-vous à la sculpture avec la réalisation d’un décor typique de l’époque mérovingienne à triple traverses et d’autres motifs sur des couvercles miniatures. Avec Daniel Morleghem, archéologue
Age minimal 12 ans
Ateliers à 14h, 15h, 16h, 17h places limitées inscription obligatoire au 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English : Atelier Taille de Sarcophage
L’événement Atelier Taille de Sarcophage Civaux a été mis à jour le 2026-08-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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