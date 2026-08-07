Informations pratiques

Civaux

Atelier Taille de Sarcophage

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Initiez-vous à la sculpture avec la réalisation d’un décor typique de l’époque mérovingienne à triple traverses et d’autres motifs sur des couvercles miniatures. Avec Daniel Morleghem, archéologue

Age minimal 12 ans

Ateliers à 14h, 15h, 16h, 17h places limitées inscription obligatoire au 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Atelier Taille de Sarcophage

L’événement Atelier Taille de Sarcophage Civaux a été mis à jour le 2026-08-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne