Atelier tambour fleuri Atelier Boui-Boui Clères

Informations pratiques

Clères

Atelier tambour fleuri

Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28 18:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-22

Transformez un simple tambour en une œuvre d’art florale lors de cet atelier stimulant.

Explorez différentes techniques de composition pour créer des motifs harmonieux et équilibrés qui donneront vie à votre tambour avec une explosion de couleurs et de textures florales.

Durée 1h30

Matériel fourni. .

Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 93 19 26 contact@latelierbouiboui.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier tambour fleuri

L’événement Atelier tambour fleuri Clères a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin