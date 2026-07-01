Atelier tambour fleuri Atelier Boui-Boui Clères
mardi 28 juillet 2026 · Atelier Boui-Boui · Clères
Informations pratiques
Clères
Atelier tambour fleuri
Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28 18:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-22
Transformez un simple tambour en une œuvre d’art florale lors de cet atelier stimulant.
Explorez différentes techniques de composition pour créer des motifs harmonieux et équilibrés qui donneront vie à votre tambour avec une explosion de couleurs et de textures florales.
Durée 1h30
Matériel fourni. .
Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 93 19 26 contact@latelierbouiboui.com
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English : Atelier tambour fleuri
L’événement Atelier tambour fleuri Clères a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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