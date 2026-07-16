Atelier techniques de vidéo, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Atelier techniques de vidéo Mardi 21 juillet, 10h00, 14h00 Centre socioculturel Georges-Déziré Seine-Maritime

Gratuit – Tout public. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00

Centre socioculturel Georges-Déziré 271 rue de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 02 76 90 »}]

Atelier pour apprendre ou approfondir des techniques de vidéo.