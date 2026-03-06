Atelier Teindre et tisser le bleu indigo L’Atelier du Haut Anjou Daon

Atelier Teindre et tisser le bleu indigo

L’Atelier du Haut Anjou 37 Rue Dominique Godivier Daon Mayenne

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

L’Atelier du Haut-Anjou propose 4 ateliers Textile à destination de tous les publics. Chaque atelier est une rencontre d’une journée avec un·e artiste textile.

En un jour, il s’agit de rendre envisageable l’approche artistique et de permettre la prise de conscience que l’expression personnelle est la première étape d’un processus créatif.

Maévane Dilé

Teindre et tisser le bleu indigo 13 juin 2026

“Je propose un atelier d’initiation mêlant teinture et tissage. Il débute par la teinture des fils et tissus à l’indigo, la déclinaison de nuances et une introduction à la technique de la réserve (ikat). Vous pourrez tisser vos fils et expérimenter sur des cadres à tisser, faire dialoguer couleur et structures textiles.”

Sur réservation à latelierduhautanjou@gmail.com .

L’Atelier du Haut Anjou 37 Rue Dominique Godivier Daon 53200 Mayenne Pays de la Loire latelierduhautanjou@gmail.com

