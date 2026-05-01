Auve

Atelier teinture végétale

place de la Mairie Auve Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Venez explorer la nature avec Solène de Maïenthème ! Partez à la cueillette de feuilles et de fleurs, puis laissez-vous guider dans un atelier de teinture végétale pour créer des couleurs naturelles et uniques. Un moment de découverte et de créativité à ne pas manquer !

Réservation obligatoire. .

place de la Mairie Auve 51800 Marne Grand Est +33 6 02 60 43 53

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English : Atelier teinture végétale

L’événement Atelier teinture végétale Auve a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne