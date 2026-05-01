Atelier teinture végétale Auve
Atelier teinture végétale Auve samedi 27 juin 2026.
Auve
Atelier teinture végétale
place de la Mairie Auve Marne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 16:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Tout public
Venez explorer la nature avec Solène de Maïenthème ! Partez à la cueillette de feuilles et de fleurs, puis laissez-vous guider dans un atelier de teinture végétale pour créer des couleurs naturelles et uniques. Un moment de découverte et de créativité à ne pas manquer !
Réservation obligatoire. .
place de la Mairie Auve 51800 Marne Grand Est +33 6 02 60 43 53
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English : Atelier teinture végétale
L’événement Atelier teinture végétale Auve a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne