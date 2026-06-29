Atelier terrain Paysages, risques littoraux et adaptation Route de la Corniche Hendaye mercredi 5 août 2026.

Hendaye

Atelier terrain Paysages, risques littoraux et adaptation

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre du programme de sensibilisation aux risques littoraux développé avec la Communauté d’Agglomération Pays basque, nous vous proposons cette activité familiale sur le littoral.

Atelier créatif arts et sciences, le ludicrim : un savant mélange de lecture du paysage sur le terrain, de découverte des cartes anciennes et… de votre propre imagination!

Traitant à la fois du passé et de l’adaptation au changement climatique votre ludicrim personnalisé se produira en couleurs, collages…comme vous le souhaitez!

L’atelier se déroulera à Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque, dans un premier temps en extérieur sur les sentiers du domaine d’Abbadia puis en salle à l’intérieur de la maison.

Nous fournissons tout le matériel nécessaire.

Activité en famille ou individuelle, à partir de 6 ans accompagné par un adulte. .

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18

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English : Atelier terrain Paysages, risques littoraux et adaptation

L’événement Atelier terrain Paysages, risques littoraux et adaptation Hendaye a été mis à jour le 2026-06-26 par Hendaye Tourisme & Commerce