Verm’uda Concert avec Gori Gori Borderline Fabrika Hendaye
dimanche 26 juillet 2026 · Borderline Fabrika · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Verm’uda Concert avec Gori Gori
Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26 14:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Chaque dimanche, nous proposons un cycle de musique et vermouth. .
Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 83 35
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English : Verm’uda Concert avec Gori Gori
L’événement Verm’uda Concert avec Gori Gori Hendaye a été mis à jour le 2026-07-09 par Hendaye Tourisme & Commerce
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