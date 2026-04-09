Atelier terrarium – bocal recyclé Ground Control Paris
Atelier terrarium – bocal recyclé Ground Control Paris dimanche 19 avril 2026.
Nouvel atelier créatif et végétal chez Ground Control : le terrarium design
Tu apprendras à composer ta propre mini-jungle dans un bocal recyclé, transformé pour l’occasion en véritable écrin de verdure. Guidé à chaque étape, découvre les bases pour créer un équilibre esthétique et durable.
Laisse ensuite libre cours à ton imagination en personnalisant ton terrarium avec une sélection de décoration colorée : graviers, sable, petites figurines…
Un moment convivial, accessible à tous, pour apporter une touche de nature à ton intérieur.
Sous le dôme du Ground Control, participe à un atelier de design végétal en plein air.
Le dimanche 19 avril 2026
de 15h30 à 17h00
payant
24€
Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T18:30:00+02:00
fin : 2026-04-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T15:30:00+02:00_2026-04-19T17:00:00+02:00
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)
Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)
Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)
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