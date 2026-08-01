Atelier terre crue Sourzac
vendredi 21 août 2026 · Sourzac
Informations pratiques
Sourzac
Atelier terre crue
Route de l’Abbé Bouchillou Sourzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:30:00
fin : 2026-08-21 16:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Atelier découverte et créatif dans un lieu historique de caractère.
Offrez-vous un moment suspendu à la découverte de l’art traditionnel japonais du Dorodango Transformer la terre en une sphère lisse, brillante et parfaitement ronde.
10h30-16h30, site de l’église. Sur réservation.
50 € / personne 70 € / 1 parent +1 enfant 85 € / 1 parent et 2 enfants
(à partir de 7 ans)
Anaïs Dubuy 06 40 12 90 82 anais.dubuy13@gmail.com .
Route de l’Abbé Bouchillou Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 12 90 82 anais.dubuy13@gmail.com
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English : Atelier terre crue
L’événement Atelier terre crue Sourzac a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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