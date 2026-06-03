Visite ludique route de l’abbé Bouchillou Sourzac

Sourzac

Visite ludique

route de l’abbé Bouchillou Eglise Sourzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Pars à la découverte de l’histoire du site de Sourzac, accompagné d’un livret-jeux et d’une guide.

Ensemble, nous remontons le temps des indices et des énigmes seront tes complices. Ouvre bien les yeux, écoute, imagine, observe et pose des questions. Tu peux retrouver des traces du passé qui t’aideront à découvrir les secrets de ce lieu !

Visite adaptée aux 6-12 ans.

17h-18h Eglise, route de l’abbé Bouchillou

6€/adulte. 2€/enf (dès 6 ans, livret-jeux inclus). Enfant accompagné d’un adulte. Sur réservation.

Graine des Sens 06 20 23 53 60

adamlaure@graine-des-sens.fr .

route de l’abbé Bouchillou Eglise Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60 adamlaure@graine-des-sens.fr

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English : Visite ludique

L’événement Visite ludique Sourzac a été mis à jour le 2026-06-03 par Vallée de l’Isle en Périgord