Exposition Pigeonnier des arts Sourzac
Exposition Pigeonnier des arts Sourzac vendredi 14 août 2026.
Sourzac
Exposition
Pigeonnier des arts Eglise Sourzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 13:45:00
fin : 2026-09-20 18:45:00
Date(s) :
2026-08-14
Ateliers couleurs et terre peintures, sculptures.
Vernissage vendredi 14/08 à 18h30
13h45-18h45, Pigeonnier des Arts
Mairie 05 53 81 01 06 .
Pigeonnier des arts Eglise Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 01 06
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English : Exposition
L’événement Exposition Sourzac a été mis à jour le 2026-05-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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