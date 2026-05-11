Exposition Pigeonnier des arts Sourzac

Sourzac

Exposition

Pigeonnier des arts Eglise Sourzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 13:45:00

fin : 2026-09-20 18:45:00

Date(s) :

2026-08-14

Ateliers couleurs et terre peintures, sculptures.

Vernissage vendredi 14/08 à 18h30

13h45-18h45, Pigeonnier des Arts

Mairie 05 53 81 01 06 .

Pigeonnier des arts Eglise Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 01 06

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English : Exposition

L’événement Exposition Sourzac a été mis à jour le 2026-05-11 par Vallée de l’Isle en Périgord