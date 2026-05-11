Salon du livre Sourzac
Salon du livre Sourzac samedi 15 août 2026.
Sourzac
Salon du livre
Site de l’église Sourzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le salon du livre à Sourzac promet une journée exceptionnelle pour les amateurs de lecture et d’échanges littéraires ! De nombreux auteurs seront présents pour partager leur passion et dédicacer leurs ouvrages.
Profitez de cette occasion unique pour échanger avec vos auteurs préférés, découvrir de nouveaux talents et peut-être dénicher quelques pépites littéraires. Que vous soyez passionné de romans, de poésie, de bande dessinée ou de littérature jeunesse, il y en aura pour tous les goûts.
L’entrée est gratuite, alors n’hésitez pas à venir nombreux et à partager ce moment d’échange et de convivialité !
Rendez-vous à la salle des fêtes.
Sourzac Patrimoine 06 87 05 06 96 .
Site de l’église Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 05 06 96
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English : Salon du livre
L’événement Salon du livre Sourzac a été mis à jour le 2026-05-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Sourzac (Dordogne)
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