Sourzac

Salon du livre

Site de l’église Sourzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le salon du livre à Sourzac promet une journée exceptionnelle pour les amateurs de lecture et d’échanges littéraires ! De nombreux auteurs seront présents pour partager leur passion et dédicacer leurs ouvrages.

Profitez de cette occasion unique pour échanger avec vos auteurs préférés, découvrir de nouveaux talents et peut-être dénicher quelques pépites littéraires. Que vous soyez passionné de romans, de poésie, de bande dessinée ou de littérature jeunesse, il y en aura pour tous les goûts.

L’entrée est gratuite, alors n’hésitez pas à venir nombreux et à partager ce moment d’échange et de convivialité !

Rendez-vous à la salle des fêtes.

Sourzac Patrimoine 06 87 05 06 96 .

Site de l’église Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 05 06 96

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English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Sourzac a été mis à jour le 2026-05-11 par Vallée de l’Isle en Périgord