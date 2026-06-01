Atelier terre, poterie et modelage, Créativ’Conscience, Martignargues

Atelier terre, poterie et modelage Samedi 13 juin, 10h30, 14h30 Créativ’Conscience Gard

Enfants ou parents-enfants : 15 € / adultes : 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Enfants ou parents-enfants de 10h30 à 12h et adultes de 14h30 à 17h30.

Créativ’Conscience 90 impasse des Chênes, 30360 Martignargues Martignargues 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 56 68 40 »}]

Venez explorer votre créativité dans le contact avec l’argile. Au programme, modelage spontané et poterie, avec et sans tour. Matériel fourni. Atelier Création