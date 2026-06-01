Atelier terre, poterie et modelage, Créativ’Conscience, Martignargues
Atelier terre, poterie et modelage, Créativ’Conscience, Martignargues samedi 13 juin 2026.
Atelier terre, poterie et modelage Samedi 13 juin, 10h30, 14h30 Créativ’Conscience Gard
Enfants ou parents-enfants : 15 € / adultes : 30 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Enfants ou parents-enfants de 10h30 à 12h et adultes de 14h30 à 17h30.
Créativ’Conscience 90 impasse des Chênes, 30360 Martignargues Martignargues 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 56 68 40 »}]
Venez explorer votre créativité dans le contact avec l’argile. Au programme, modelage spontané et poterie, avec et sans tour. Matériel fourni. Atelier Création