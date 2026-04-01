Atelier théâtre d’impro Salle Municipale Plougasnou
Atelier théâtre d’impro Salle Municipale Plougasnou samedi 11 avril 2026.
Plougasnou
Atelier théâtre d’impro
Salle Municipale 37 rue de Primel Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Projets Echanges et Développement vous propose un atelier d’impro pour adultes et adolescents à prix libre et conscient. Venez partager un temps de loisirs, d’échanges et de détente en vous laissant porter par l’improvisation. .
Salle Municipale 37 rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20
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English : Atelier théâtre d’impro
L’événement Atelier théâtre d’impro Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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