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Atelier théâtre d’impro Salle Municipale Plougasnou

Atelier théâtre d’impro Salle Municipale Plougasnou samedi 11 avril 2026.

Lieu : Salle Municipale

Adresse : 37 rue de Primel

Ville : 29630 Plougasnou

Département : Finistère

Début : 2026-04-11T14:00:00

Fin : 2026-04-11T17:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plougasnou

Atelier théâtre d’impro

Salle Municipale 37 rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Projets Echanges et Développement vous propose un atelier d’impro pour adultes et adolescents à prix libre et conscient. Venez partager un temps de loisirs, d’échanges et de détente en vous laissant porter par l’improvisation.   .

Salle Municipale 37 rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20 

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English : Atelier théâtre d’impro

L’événement Atelier théâtre d’impro Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-04 par OT BAIE DE MORLAIX

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