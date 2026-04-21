Concert au Kfé du Port Irho et Steph Kfé du Port Plougasnou

Plougasnou

Concert au Kfé du Port Irho et Steph

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Irho et Steph viendront animer une soirée au Kfé du Port, au programme un duo guitare-voix pour des variétés internationales. .

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01

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English :

L’événement Concert au Kfé du Port Irho et Steph Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BAIE DE MORLAIX