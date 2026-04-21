Concert au Kfé du Port Irho et Steph Kfé du Port Plougasnou
Concert au Kfé du Port Irho et Steph Kfé du Port Plougasnou samedi 2 mai 2026.
Plougasnou
Concert au Kfé du Port Irho et Steph
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Irho et Steph viendront animer une soirée au Kfé du Port, au programme un duo guitare-voix pour des variétés internationales. .
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01
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English :
L’événement Concert au Kfé du Port Irho et Steph Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BAIE DE MORLAIX
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