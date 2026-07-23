Concert musique forró brésilienne Place des Frères Poupon Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Concert musique forró brésilienne

Place des Frères Poupon Marché nocturne Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14

Tournée Breizhilienne, Na Beira Do Mar, musique forró traditionnelle pour danser, vibrer et célébrer ! Le forró est à la fois un genre musical, une danse de couple festive et une pratique de bal populaire, originaires du Nord-Est du Brésil.

Plusieurs dates sont programmées sur Plougasnou entre le 07/08 et 15/08, à retrouver sur notre agenda en ligne. .

Place des Frères Poupon Marché nocturne Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58

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English :

L’événement Concert musique forró brésilienne Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-23 par OT BAIE DE MORLAIX