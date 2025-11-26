Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue Place Général Leclerc Plougasnou

Plougasnou

Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue

Place Général Leclerc Eglise Saint Pierre Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Les Amis de l’orgue de Plougasnou organisent un nouveau concert à l’Eglise de Plougasnou. Au programme, des pièces et mélodies du baroque italien, interprétées par Soizick Ruellan, soprano, et Emmanuel Isambert, organiste. .

Place Général Leclerc Eglise Saint Pierre Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 7 86 36 81 92

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English : Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue

L’événement Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX