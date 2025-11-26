Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue Place Général Leclerc Plougasnou

Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue Place Général Leclerc Plougasnou jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Place Général Leclerc

Adresse : Eglise Saint Pierre

Ville : 29630 Plougasnou

Département : Finistère

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Plougasnou

Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue

Place Général Leclerc Eglise Saint Pierre Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Les Amis de l’orgue de Plougasnou organisent un nouveau concert à l’Eglise de Plougasnou. Au programme, des pièces et mélodies du baroque italien, interprétées par Soizick Ruellan, soprano, et Emmanuel Isambert, organiste.   .

Place Général Leclerc Eglise Saint Pierre Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 7 86 36 81 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue

L’événement Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plougasnou (Finistère)