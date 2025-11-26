Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue Place Général Leclerc Plougasnou
Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue Place Général Leclerc Plougasnou jeudi 30 juillet 2026.
Plougasnou
Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue
Place Général Leclerc Eglise Saint Pierre Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Les Amis de l’orgue de Plougasnou organisent un nouveau concert à l’Eglise de Plougasnou. Au programme, des pièces et mélodies du baroque italien, interprétées par Soizick Ruellan, soprano, et Emmanuel Isambert, organiste. .
Place Général Leclerc Eglise Saint Pierre Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 7 86 36 81 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue
L’événement Récital Dolcissime Sirene soprano et orgue Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Plougasnou (Finistère)
- Shinrin Yoku Immersion sensorielle dans les bois Plougasnou 14 mai 2026
- Atelier d’éveil et de motricité Ecole Marie-Thérèse Prigent Plougasnou 20 mai 2026
- Balade rencontre PED Plougasnou 22 mai 2026
- Un jour une nuit dans les bois Plougasnou 23 mai 2026
- Balade rencontre PED Plougasnou 29 mai 2026