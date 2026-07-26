Informations pratiques

Plougasnou

Concert de Flamenco avec el maestro Rafael Lloyd Iglesias

Ferme de Trézenvy Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 01:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre de l’inauguration de l’atelier de lutherie Almadera, nous vous invitons à un concert de flamenco avec el maestro Rafael Lloyd Iglesias, musicien de talent qui a côtoyé parmi les plus grand noms du monde flamenco.

En spectacle solo Rafael vous emmènera en Espagne, vous faisant découvrir certains des palos (style) de flamenco les plus courants.

Sa sensibilité et sa maîtrise du compas vous feront voyager directement dans le berceau du flamenco, l’Andalousie.

Pendant tout le week-end une buvette sera ouverte vous proposant diverses boissons fraîches ainsi que des salades de fruits. .

Ferme de Trézenvy Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 68 11 40 38

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English :

L’événement Concert de Flamenco avec el maestro Rafael Lloyd Iglesias Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-26 par OT BAIE DE MORLAIX