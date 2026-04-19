Stage de théâtre De l’impro au texte et du texte à l’impro Gîte Le Carnet de Bord Plougasnou

Plougasnou

Stage de théâtre De l’impro au texte et du texte à l’impro

Gîte Le Carnet de Bord 1 route du Port Blanc Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-02

Stage animé par Philippe BOURRILLON. Un stage pour plonger dans une œuvre forte Oncle Vania de Tchékhov, et nourrir l’interprétation par l’improvisation. Explorer un texte puissant par l’impro, les émotions et le corps.

Relaxation, Qi-gong, randonnées et travail en plein air ponctuent la semaine. Philippe Bourrillon est professeur de théâtre, metteur et scène et comédien depuis plus de 25 ans (Zanni compagnie). Cela fait de nombreuses années qu’il propose des stages pour tous niveaux et avec des thématiques différentes, de l’improvisation au travail du texte en passant par l’initiation et la redécouverte des fondamentaux du théâtre ou le travail du clown théâtral.

Ces stages (autres stages 9 au 15 août (Re)découvre le théâtre et deviens acteur de ta vie et Texte et improvisation affiner son jeu d’acteur du 16 au 22 août) vous donneront l’occasion de vous reconnecter avec votre nature profonde, de vous ressourcer en vivant pleinement vos émotions dans le plaisir du jeu théâtral. .

Gîte Le Carnet de Bord 1 route du Port Blanc Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 15 20 20 18

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English : Stage de théâtre De l’impro au texte et du texte à l’impro

L’événement Stage de théâtre De l’impro au texte et du texte à l’impro Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-17 par OT BAIE DE MORLAIX