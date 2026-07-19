Soirée pop jazzy Casa del Mar Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Soirée pop jazzy

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La Casa del Mar vous propose un concert pop jazzy avec le groupe Yaneiro. Trois amis de longues dates aimant reprendre des classiques dans leur style Hip Pop Jazzy.

D’un Piano Bar intimiste adaptés aux vins d’honneur avec Smooth Operator de Sade. Jusqu’à la convivialité d’une chenille déchaînée sur I Will Survive de Gloria Gaynor.

Possibilité de se restaurer sur place, pensez à réserver! .

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58

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English :

L’événement Soirée pop jazzy Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX