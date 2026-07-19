Concert accordéons Ancienne colo EDF Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Concert accordéons

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Accordéons-nous ! L’accordéon voyageur à chanter et danser comme on le sent, comme on s’entend, par Mohamed Faquir.

Assiettes tapas proposées, et rémunération des musiciens au chapeau.

Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo. .

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85

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English :

L’événement Concert accordéons Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX