Concert accordéons Ancienne colo EDF Plougasnou
mercredi 22 juillet 2026 · Ancienne colo EDF · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Concert accordéons
Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Accordéons-nous ! L’accordéon voyageur à chanter et danser comme on le sent, comme on s’entend, par Mohamed Faquir.
Assiettes tapas proposées, et rémunération des musiciens au chapeau.
Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo. .
Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85
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English :
L’événement Concert accordéons Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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