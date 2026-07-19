UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plougasnou

Concert accordéons Ancienne colo EDF Plougasnou

mercredi 22 juillet 2026 · Ancienne colo EDF · Plougasnou

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Ancienne colo EDF
Adresse
41 Route de la Plage
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Concert accordéons

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Accordéons-nous ! L’accordéon voyageur à chanter et danser comme on le sent, comme on s’entend, par Mohamed Faquir.
Assiettes tapas proposées, et rémunération des musiciens au chapeau.

Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo.   .

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert accordéons Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plougasnou (Finistère)