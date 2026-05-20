Vide-grenier champêtre Kermouster Plougasnou

Plougasnou

Vide-grenier champêtre

Kermouster 150 Route de Kermadeza Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Vide-grenier animé, en plein air, organisé par le Comité des Fêtes de Kermouster. Une soixantaine d’exposants particuliers et professionnels. Animations pour toute la famille (nouveauté structures gonflables et manèges pour les enfants !), restauration, crêpes et buvette sur place.

Entrée gratuite.

Exposants

– 15€ l’emplacement nu délimité mais non nominatif de 5 x 5 m (soit 25 m2), tables non fournies, 1 véhicule autorisé par emplacement.

– 12€ l’emplacement nu délimité, non nominatif, de 4 x 4 m (soit 16 m2), tables non fournies et sans véhicule.

Inscriptions en ligne sur www.comitedesfeteskermouster.fr (à partir de mi-juin et jusqu’à début juillet, dans la limite des places disponibles).

Exceptions possibles pour les personnes ne disposant pas d’internet, dans ce cas, bulletin papier à l’Office de tourisme ou au restaurant Chez Loïc.

Accueil des exposants entre 6h30 et 8h00. Passé cette heure, les exposants se réservent le droit d’attribuer l’emplacement non occupé à une autre personne. Les exposants s’engagent à recevoir le public à partir de 8h et à ne pas remballer avant 18h. .

Kermouster 150 Route de Kermadeza Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 36 02 84 83

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English :

L’événement Vide-grenier champêtre Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-20 par OT BAIE DE MORLAIX