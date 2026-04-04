Balade rencontre PED Plougasnou
Balade rencontre PED Plougasnou vendredi 29 mai 2026.
Plougasnou
Balade rencontre PED
Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-29 14:00:00
Date(s) :
2026-05-29
L’association Projets Echanges et Développement vous propose une balade rencontre à l’école de voile de Terenez ! Découvrez l’école de voile avec Naoy, de la société des régates de Terenez, et apprenez à faire des nœuds marins chaise, en huit, cabestan, épissure, surliure, …
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Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70
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English : Balade rencontre PED
L’événement Balade rencontre PED Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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