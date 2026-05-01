Café Langues Au Goûter Breton Plougasnou

Plougasnou

Café Langues

Au Goûter Breton 6 rue du Grand Large Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Le comité de jumelage Plougasnou-Helston propose un Café Langues à la crêperie Au Goûter Breton à Primel-Trégastel. Vous pourrez converser et jouer à des jeux en anglais, allemand, italien ou espagnol. Gratuit et ouvert à tous, débutant et confirmé.

17h30 échanges

19h diner pour les adhérents. .

Au Goûter Breton 6 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Café Langues Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX