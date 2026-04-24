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Ecoski Plougasnou

Ecoski Plougasnou lundi 1 juin 2026.

Adresse : Etang de Mesqueau

Ville : 29630 Plougasnou

Département : Finistère

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plougasnou

Ecoski

Etang de Mesqueau Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:00:00
fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :
2026-06-01

Activité de ski nautique tracté par une tresse dynema (pas de câble acier) l’entraînement se fait avec un moteur électrique alimenté par des batteries.
L’activité a lieu tous les samedis à partir de 14h après réservation sur le site internet de l’association: Ecoski.fr.
Accompagnement individuel pour les débutants.
Système unique en France.   .

Etang de Mesqueau Plougasnou 29630 Finistère Bretagne  

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English : Ecoski

L’événement Ecoski Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BAIE DE MORLAIX

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