Ecoski Plougasnou
Ecoski Plougasnou lundi 1 juin 2026.
Plougasnou
Ecoski
Etang de Mesqueau Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:00:00
fin : 2026-09-15 19:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Activité de ski nautique tracté par une tresse dynema (pas de câble acier) l’entraînement se fait avec un moteur électrique alimenté par des batteries.
L’activité a lieu tous les samedis à partir de 14h après réservation sur le site internet de l’association: Ecoski.fr.
Accompagnement individuel pour les débutants.
Système unique en France. .
Etang de Mesqueau Plougasnou 29630 Finistère Bretagne
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English : Ecoski
L’événement Ecoski Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BAIE DE MORLAIX