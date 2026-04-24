Plougasnou

Ecoski

Etang de Mesqueau Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:00:00

fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Activité de ski nautique tracté par une tresse dynema (pas de câble acier) l’entraînement se fait avec un moteur électrique alimenté par des batteries.

L’activité a lieu tous les samedis à partir de 14h après réservation sur le site internet de l’association: Ecoski.fr.

Accompagnement individuel pour les débutants.

Système unique en France. .

Etang de Mesqueau Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ecoski

L’événement Ecoski Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BAIE DE MORLAIX