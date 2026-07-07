Concert au Kfé du Port Duo PoiLu Kfé du Port Plougasnou
dimanche 19 juillet 2026 · Kfé du Port · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Concert au Kfé du Port Duo PoiLu
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Un duo de Baloche débridé guitare/accordéon/voix/percussion. PoiLu: Un duo acoustique sans poil dans la main!
Poilu c’est Polo et Ludo. Ces deux énergumènes de la musique reprennent à leur sauce les grands standards de la chanson française (ou d’ailleurs! ) pour allumer le feu de la convivialité! Rendez-vous au Kfé du Port, venez nombreux ! .
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01
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English :
L’événement Concert au Kfé du Port Duo PoiLu Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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