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AGENDA · Plougasnou

Concert au Kfé du Port Duo PoiLu Kfé du Port Plougasnou

dimanche 19 juillet 2026 · Kfé du Port · Plougasnou

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Kfé du Port
Adresse
13 rue des Grands Viviers
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Concert au Kfé du Port Duo PoiLu

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Un duo de Baloche débridé guitare/accordéon/voix/percussion. PoiLu: Un duo acoustique sans poil dans la main!
Poilu c’est Polo et Ludo. Ces deux énergumènes de la musique reprennent à leur sauce les grands standards de la chanson française (ou d’ailleurs! ) pour allumer le feu de la convivialité! Rendez-vous au Kfé du Port, venez nombreux !   .

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01 

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English :

L’événement Concert au Kfé du Port Duo PoiLu Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX

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