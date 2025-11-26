Initiation aux boules plombées du Pays de Morlaix Primel-Trégastel Plougasnou

Plougasnou

Initiation aux boules plombées du Pays de Morlaix

Primel-Trégastel Parking de la place des Frères Poupon Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

La boule plombée telle qu’elle est pratiquée dans le nord Finistère dans la région de Morlaix est sans doute la plus singulière de nos boules bretonnes. Les différents plombs logés dans la boule la déséquilibre vers la gauche ou la droite en fonction de la direction souhaitée par le joueur. La boule plombée du Pays de Morlaix ne nécessite aucune force physique particulière et peut se pratiquer par tous !

Séances de découverte et d’initiation gratuites ouvertes à tous (à partir de 8 ans), tous les mercredis de l’été. Rendez-vous à 10h sur les allées de Primel-Trégastel (repli à la Maison de la Boule Plombée au bourg en cas d’intempéries). .

Primel-Trégastel Parking de la place des Frères Poupon Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 95 70 42 66

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English :

L’événement Initiation aux boules plombées du Pays de Morlaix Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-14 par OT BAIE DE MORLAIX