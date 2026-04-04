Bain de forêt Plougasnou
Bain de forêt Plougasnou samedi 20 juin 2026.
Plougasnou
Bain de forêt
Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Charline Le Corre et Projets Echanges et Développement vous proposent un bain de forêt ! Découvrez le Shinirin Yooku, au travers d’une immersion sensorielle en forêt.
Le bain de nature, aussi appelé bain de forêt ou shinrin-yoku en japonais, est une pratique consistant à s’immerger dans la nature, en particulier en forêt, pour en tirer des bienfaits physiques et psychologiques. Ses nombreuses vertus ont été étudiées et démontrées scientifiquement. Différent d’une simple promenade, le bain de nature grâce à l’accompagnement du guide vous permet de vous lier profondément à la nature et de vous relier pleinement à vous-même.
Le bain de nature vous offre un voyage sensoriel hors du temps.
Prix libre et conscient, sur inscription. .
Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 79 74 88 29
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English : Bain de forêt
L’événement Bain de forêt Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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