Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier creatif moment mere/fille Grand rue Plougasnou

Atelier creatif moment mere/fille Grand rue Plougasnou mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Grand rue

Adresse : Caf'&Book

Ville : 29600 Plougasnou

Département : Finistère

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif :

Plougasnou

Atelier creatif moment mere/fille

Grand rue Caf’&Book Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Et si cette année vous offriez bien plus qu’un cadeau, un moment mere fille.
2 h de complicité à partager ensemble autour d’un atelier coiffure et customisation de brosses à cheveux

Sur réservation, nombre de place limité. Matériel compris. Pour ado et adultes.   .

Grand rue Caf’&Book Plougasnou 29600 Finistère Bretagne +33 6 13 46 69 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier creatif moment mere/fille Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plougasnou (Finistère)