Atelier creatif moment mere/fille Grand rue Plougasnou

Plougasnou

Atelier creatif moment mere/fille

Grand rue Caf’&Book Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Et si cette année vous offriez bien plus qu’un cadeau, un moment mere fille.

2 h de complicité à partager ensemble autour d’un atelier coiffure et customisation de brosses à cheveux

Sur réservation, nombre de place limité. Matériel compris. Pour ado et adultes. .

Grand rue Caf’&Book Plougasnou 29600 Finistère Bretagne +33 6 13 46 69 72

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English :

L’événement Atelier creatif moment mere/fille Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX