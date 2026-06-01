Atelier creatif moment mere/fille Grand rue Plougasnou
Atelier creatif moment mere/fille Grand rue Plougasnou mercredi 24 juin 2026.
Plougasnou
Atelier creatif moment mere/fille
Grand rue Caf’&Book Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Et si cette année vous offriez bien plus qu’un cadeau, un moment mere fille.
2 h de complicité à partager ensemble autour d’un atelier coiffure et customisation de brosses à cheveux
Sur réservation, nombre de place limité. Matériel compris. Pour ado et adultes. .
Grand rue Caf’&Book Plougasnou 29600 Finistère Bretagne +33 6 13 46 69 72
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English :
L’événement Atelier creatif moment mere/fille Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX
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