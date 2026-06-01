Soirée atelier créatif Casa del Mar Plougasnou

Plougasnou

Soirée atelier créatif

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Venez passer une soirée atelier-créatif à La Casa del Mar ! Au programme peinture sur verre, apéro offert et karaoke ! Amenez votre bonne humeur pour un moment convivial et musical…

Sur réservation, nombre de place limité. Matériel compris. Pour ado et adultes. .

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 13 46 69 72

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English :

L’événement Soirée atelier créatif Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-10 par OT BAIE DE MORLAIX