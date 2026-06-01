Atelier maroquinerie L’Atelier-Boutique Plougasnou
Atelier maroquinerie L’Atelier-Boutique Plougasnou samedi 20 juin 2026.
Plougasnou
Atelier maroquinerie
L’Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Sabine Grangé vous propose un atelier pour découvrir l’art de la maroquinerie ! Venez à sa rencontre pour un temps convivial, vous apprendrez à manier le cuir et les outils nécessaires pour confectionner des petites créations !
A partir de 12 ans (être capable de couper au cutter et de travailler des deux mains).
Les artisans se réservent le droit d’annuler un stage, si le nombre des participants n’est pas suffisant. Les matériaux et matières premières seront intégralement pris en charge par l’Atelier. Réservation par mail ou par sms. .
L’Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 63 10 18 63
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English :
L’événement Atelier maroquinerie Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-10 par OT BAIE DE MORLAIX
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