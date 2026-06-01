Atelier creatif Les Mom’preneuses Grand rue Plougasnou

Plougasnou

Atelier creatif Les Mom’preneuses

Grand rue Caf’&Book Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Viens chiller, te detendre autour d’un atelier creatif suivi d’un karaoke dans une ambiance girly et conviviale entourée de femmes.

Sur réservation, nombre de place limité. Matériel compris. Pour ado et adultes. .

Grand rue Caf’&Book Plougasnou 29600 Finistère Bretagne +33 6 13 46 69 72

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English :

L’événement Atelier creatif Les Mom’preneuses Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX